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Принц Гарри и Меган Маркл обрадовались выходу из королевской семьи

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Chris Jackson / Gett

Принц Гарри и Меган Маркл обрадовались началу новой жизни после того, как они вышли из состава королевской семьи. Об этом сообщает издание Vanity Fair со ссылкой на источник, близкий к паре.

«Они искренне радуются новой главе в их жизни. Последние месяцы были для них непростыми, но они не могут дождаться нового старта, чтобы стать такой парой, какой они хотели бы быть», — заявил информатор издания. Он добавил, что герцог и герцогиня Сассекские хотят «изменить все на глобальном уровне» и крайне амбициозны в своих устремлениях.

В посте в своем Instagram-аккаунте они поблагодарили поклонников за поддержку и пообещали продолжить заниматься благотворительностью.

Официальная представительница пары заявила, что в ближайшие месяцы они планируют «сфокусироваться на семье и продолжать делать все возможное, чтобы поддерживать свои уже существующие благотворительные фонды и развивать свою пока не созданную некоммерческую организацию».

8 января британский принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. 31 марта истекает переходный период, с первого апреля они лишатся титулов Его и Ее королевское высочество и финансирования.

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