Акции национализированного золотодобытчика подросли после обвала

Акции национализированного ЮГК отыграли часть обвала после возобновления торгов

После возобновления торгов на Мосбирже акции группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК), национализированной на прошлой неделе, выросли на 10 процентов, что позволило отыграть часть обвала. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Стоимость одного из крупнейших в стране золотодобытчиков рухнула после того, как его основным владельцем, миллиардером и депутатом Законодательного собрания Челябинской области Константином Струковым заинтересовались силовые структуры.

Из-за массовых продаж бумаг Мосбиржа остановила торги в рамках предписания, выданного Центробанком. По состоянию на 12:20 по московскому времени акции ЮГК остаются более чем на 20 процентов дешевле, чем были до начала процесса национализации.

В иске о передаче в доход государства активов, контролируемых Струковым и аффилированными лицами бизнесмена, говорилось, что, курируя в региональном парламенте недропользование, зампред ЗакСа от «Единой России» фактически монополизировал отрасль добычи золота на Урале.

Источник в правоохранительных органах заявлял, что полученные доходы Струков выводил за границу, где он сам и его родственники и окружение тратили средства, в том числе, на предметы роскоши. Заседание суда по просьбе ответчика проходило в закрытом режиме. Представители бизнесмена не исключали подачи жалобы на решение.