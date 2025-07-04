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14:57, 4 июля 2025Экономика

Остановку торгов акциями национализируемой компании объяснили

Зампред ЦБ Габуния объяснил остановку торгов акциями «Южуралзолота» передышкой
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мурад Багандов / РИА Новости

Банк России дал указание Мосбирже остановить торги акциями ЮГК (золотодобывающее предприятие «Южуралзолото») из-за высокой волатильности, на фоне которой инвесторы несут большие убытки. Об этом в кулуарах Финансового конгресса, проходящего в Санкт-Петербурге, рассказал зампред Центробанка Филипп Габуния, передает РБК.

На фоне обысков у основного основного владельца компании Константина Струкова и информации о намерении Генпрокуратуры национализировать компанию за пару дней акции предприятия упали более чем на треть. По словам Габунии, регулятор решил взять передышку, чтобы рынок мог успокоиться.

Источник в правоохранительных органах утверждает, что сумма экологического ущерба, якобы причиненного структурами «Южуралзолота», оценивается в шесть миллиардов рублей. По данным СМИ, Струков, занимающий пост зампред Законодательного собрания Челябинской области от «Единой России», за 24 года пребывания в представительном органе «приобрел безграничное влияние на административно-властные структуры региона» и фактически руководит им.

При этом первый зампред Банка России Владимир Чистюхин отмечал, что регулятор ничего не слышал об угрозе акциям ЮГК, принадлежащим миноритарным акционерам, но какое решение примут правоохранители, неизвестно.

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