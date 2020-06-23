В книге «В поисках свободы», описывающей отношения принца Гарри и его жены Меган Маркл с членами королевской семьи, принца Уильяма назвали бесчувственным и лишенным сострадания, утверждает корреспондент Рассел Майерс (Russell Myers), специализирующийся на монаршей семье. Об этом сообщает Daily Star.

Биографическая книга, написанная Каролин Дуранд и Омид Скоуби, поступит в продажу в августе. В ней Меган Маркл и принц Гарри решили откровенно рассказать об отношениях с королевской семьей и о своем пути, в результате которого они отказались от своих привилегий и покинули Великобританию.

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Приближенные к британской королевской семье опасаются, что книга выставит принца Уильяма в неприглядном свете из-за его реакции на отречение брата от титула. «Книга скоро выйдет, она называется "В поисках свободы". Это неофициальная биография Гарри и Меган. Королевские помощники обеспокоены, как в этой книге представят принца Уильяма. Полагаю, его назвали лишенным сострадания и бесчувственным. Королевские слуги готовятся к худшему», — отметил Майерс.

По его словам, авторов книги, Дуранд и Скоуби, впустили в ближний круг принца Гарри и его жены и дали доступ к секретным данным. Писатели опросили больше 100 человек в рамках подготовки материала для книги. «Эта биография может хорошо повлиять на репутацию Гарри и Меган, но очернить других членов королевской семьи, выставив их в плохом свете», — предположил журналист.

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Ранее британский биограф Роберт Лейси заявил, что разлад между принцем Гарри, герцогом Сассекским, и его братом Уильямом, герцогом Кембриджским, произошел полтора года назад, когда Уильям предостерег младшего брата от стремительно развивающихся отношений с Меган Маркл.

Принц Гарри впервые рассказал о непростых отношениях с Уильямом в прошлом году в документальном фильме «Гарри и Меган: Путешествие по Африке». «Происходит всякое, это неизбежно. Но мы остаемся братьями и всегда ими будем. Однако на данный момент мы идем разными путями», — заявил герцог Сассекский.

Ранее сообщалось, что принцев Гарри и Уильяма сблизила болезнь их отца — принца Чарльза. Как только стало известно о том, что он заразился коронавирусом, братья стали созваниваться и обсуждать его состояние каждый день. Автор книг о королевской семье Кэти Николл утверждает, что за последнее время герцоги несколько раз созванивались по телефону и видеосвязи.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

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