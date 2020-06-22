Названа истинная причина разлада в отношениях принца Гарри с братом Уильямом

Разлад между принцем Гарри, герцогом Сассекским, и его братом Уильямом, герцогом Кембриджским, произошел полтора года назад, когда Уильям предостерег младшего брата от стремительно развивающихся отношений с Меган Маркл, утверждает британский биограф Роберт Лейси. Его слова приводит портал People.

«Я был удивлен и порой даже тронут до слез новыми подробностями и инсайдерскими данными, которые мне удалось получить при изучении этого семейного конфликта», — подчеркнул Лейси, автор книги «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда». По данным People, в книге, которая поступит в продажу в октябре, писатель называет истинную причину ухудшившихся отношений между королевскими братьями.

По мнению автора, на отношения братьев, помимо прочего, повлияли их жены — Меган Маркл и Кейт Миддлтон, а также желание принца Гарри и его семьи отказаться от королевских привилегий и покинуть Великобританию. «Два брата — когда-то неразлучные, а теперь разделенные гораздо большим, чем просто расстояние, — жили вопреки противоречиям, которые коренятся в глубоком детстве и даже раньше: в злополучном браке их родителей», — добавил писатель.

«Об этом много говорили, но мало акцентировали внимание: сыновья Дианы с самого рождения жили под постоянным наблюдением, — отметил Лейси. — Воспитанные, чтобы стать друг другу самыми близкими, за последние полтора года они утратили былую связь».

Принц Гарри впервые рассказал об их с Уильямом непростых отношениях в прошлом году в документальном фильме «Гарри и Меган: Путешествие по Африке». «Происходит всякое, это неизбежно. Но мы остаемся братьями и всегда ими будем. Однако на данный момент мы идем разными путями», — заявил герцог Сассекский.

Ранее сообщалось, что принцев Гарри и Уильяма сблизила болезнь их отца — принца Чарльза. Как только стало известно о том, что он заразился коронавирусом, братья стали созваниваться и обсуждать его состояние каждый день. Автор книг о королевской семье Кэти Николл утверждает, что за последнее время герцоги несколько раз созванивались по телефону и видеосвязи.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

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