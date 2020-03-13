Отношения между принцем Гарри и принцем Уильямом безнадежно испортились

Отношения между британским принцем Гарри и его братом, принцем Уильямом, изменились навсегда. Так считает источник журнала People, близкий к королевской семье.

По его словам, в прошлом братья были очень близки, но за последние годы отдалились друг от друга. Источник утверждает, что Гарри скучает по Уильяму, однако не спешит мириться. По всей видимости, их отношения безнадежно испортились. «Теперь под мостом слишком много грязи, чтобы осмысленное общение между ними было возможно», — образно выразился источник.

Он утверждает, что принц Гарри полностью сосредоточен на будущем, которое он намерен провести не с королевской семьей, а со своей супругой, герцогиней Сассекской Меган Маркл и их ребенком. По его информации, они будут жить не только в Канаде, но и в калифорнийском доме Маркл.

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Гарри и Меган перестанут представлять британскую корону 31 марта.

10 января Маркл улетела в Канаду. С тех пор она и ее сын Арчи постоянно проживают в Канаде на вилле Mille Fleurs. Принц Гарри провел январь и февраль в разъездах. Он навещал семью в Канаде, а затем возвращался в Великобританию для подготовки переезда и участия в различных королевских мероприятиях.

Последняя встреча принца Гарри с королевой Елизаветой II прошла в начале марта. Елизавета II заверила, что принц и его семья могут в любое время вернуться в Великобританию и снова стать старшими членами королевской семьи, если они того захотят.

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