Королева предложила принцу Гарри возвращаться домой в любое время

Королева Елизавета II встретилась со своим внуком, принцем Гарри и предложила ему в любое время вместе с женой и сыном вернуться домой, в Великобританию, в качестве старших членов королевской семьи, если они этого захотят. Об этом сообщает The Sun.

Четырехчасовая встреча прошла в Виндзорском замке в воскресенье, 1 марта. Елизавета II пригласила прилетевшего в Великобританию из Канады принца Гарри на легкий обед и чай, в ходе которого они должны были обсудить его будущее. На переговорах присутствовали только герцог Сассекский, королева и ее собаки.

Согласно данным источников, встреча прошла в спокойной обстановке, а в конце королева сказала внуку: «Тебя здесь очень любят и всегда будут рады видеть». При этом отмечается, что Елизавета II все же сильно расстроена отсутствием герцога Сассекского и его семьи, а особенно маленького сына Арчи Харрисона, в Великобритании. Ее чувства разделяют принц Чарльз и другие члены королевской семьи. После встречи принц Гарри выглядел задумчивым.

Тем не менее источники утверждают, что королева все еще настроена резко против использования слова royal (королевский — прим. «Ленты.ру») в коммерческих целях и донесла во время встречи до принца Гарри свою позицию по поводу его намерений зарабатывать деньги с помощью собственного бренда Sussex Royal.

Ожидается, что супруга принца, Меган Маркл, прибудет в Великобританию в течение ближайших двух суток. Девятимесячного Арчи Харрисона она оставит в Канаде под присмотром няни и лучшей подруги.

Герцог и герцогиня Сассекские объявили, что хотят отказаться от королевских привилегий 8 января. Пара станет полностью финансово независимой, однако продолжит поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».

19 февраля стало известно, что герцоги Сассекские закроют офис в Букингемском дворце 1 апреля. Ожидается, что супруги будут регулярно бывать в Великобритании в течение следующих нескольких месяцев.

В настоящий момент принц Гарри с женой и сыном проживают в Канаде на вилле Mille Fleurs стоимостью около 14 миллионов канадских долларов (примерно 702,6 миллиона рублей по текущему курсу). Там пара находится под пристальным вниманием фоторепортеров.

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