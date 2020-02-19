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Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл пытались зарегистрировать торговую марку Sussex Royal для ряда проектов, таких как продажа собственной линии одежды, канцелярских товаров, книг и учебных пособий. Помимо этого, они хотели открыть благотворительную организацию Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex (Фонд герцога и герцогини Сассекских).

В ходе приватного разговора королева, принц Гарри и Маркл сошлись во мнении, что им необходимо провести ребрендинг. Пара согласилась, что использование бренда Sussex Royal после их отречения от титулов и отказа от королевских привилегий вызовет в обществе ряд вопросов. В результате было принято решение, что герцоги Сассекские зарегистрируют свои проекты, в том числе официальный сайт и благотворительный фонд, под новым именем.

Супруги начали продвигать бренд Sussex Royal в прошлом году. Они создали Instagram-аккаунт @sussexroyal, где освещались главные события их жизни. Страница быстро обрела популярность и собрала 11,2 миллиона подписчиков.

Однако 8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий. Они выразили намерение стать финансово независимыми в ближайшем будущем. По словам приближенных источников, королева не желает, чтобы работающие члены королевской семьи зарабатывали на своих титулах.

18 января стало известно, что с весны нынешнего года принц Гарри и Меган Маркл перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество. Кроме того, им перестанут выделять денежные средства на официальные мероприятия.

Отказ супругов от королевских полномочий назвали катастрофой для королевской семьи. Скандал ударил по репутации британской монархии. Помимо этого, теперь другим старшим членам королевской семьи придется посещать больше мероприятий.

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