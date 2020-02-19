Раскрыты последние планы принца Гарри и Меган Маркл как членов королевской семьи

Британская газета Daily Mail раскрыла последние планы принца Гарри и Меган Маркл как членов королевской семьи.

По информации издания, герцоги Сассекские закроют офис в Букингемском дворце 1 апреля текущего года. Ожидается, что супруги будут регулярно бывать в Великобритании в течение следующих нескольких месяцев. В частности, принц Гарри посетит Игры непокоренных (Invictus Games), которые пройдут 28 февраля.

5 марта супруги посетят благотворительный фонд, а на следующий день герцог Сассекский встретится с гонщиком Льюисом Хэмилтоном в Сильверстоуне. На 7 марта у них запланировано посещение музыкального фестиваля Mountbatten Festival of Music, а 8 марта Маркл отметит Международный женский день. 9 марта принц Гарри и Меган Маркл присоединятся к королеве Елизавете II и королевской семье для празднования Дня содружества в Вестминстерском аббатстве.

Материалы по теме Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия Где они планируют жить и что будут делать дальше?

Пресс-секретарь герцогов Сассекских добавил, что они сообщат о своих дальнейших в планах позже.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл распустили лондонский персонал. Среди уволенных 15 сотрудников были их личный секретарь, глава департамента коммуникаций пары и менеджер проектов.

8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий и заявили о желании перестать исполнять обязанности старших членов королевской семьи. Они выразили намерение стать финансово независимыми в ближайшем будущем.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!