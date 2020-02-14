Принц Гарри и Меган Маркл вновь показали нежелание жить в Великобритании

Герцоги Сассекские распустили лондонский персонал и закрыли офис в Букингемском дворце. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
По мнению журналистов, таким образом Принц Гарри и Меган Маркл вновь показали свое нежелание жить в Великобритании. Вечером, 12 февраля, представители Букингемского дворца отказались комментировать увольнение 15 сотрудников. Тем не менее они заявили, что члены королевской семьи, в том числе Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям, знают о закрытии офиса и увольнениях.
«Учитывая их отказ от королевских привилегий, офис во дворце им больше не понадобится», — подчеркнул анонимный собеседник издания. Среди уволенных были их личный секретарь, глава департамента коммуникаций пары и менеджер проектов.
13 февраля стало известно, что Принц Гарри не переживает из-за переезда в Канаду и отречения от титула. Для герцога Сассекского и его жены Маркл было важно уехать подальше от британской прессы, которая, по их мнению, нечистоплотно освещала их жизни.
Принц Гарри покинул Великобританию в понедельник, 20 января, и прибыл к жене и сыну в канадский город Ванкувер.
8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий и заявили о желании перестать исполнять обязанности старших членов королевской семьи. Они выразили намерение стать финансово независимыми в ближайшем будущем.
C весны нынешнего года принц Гарри и Меган Маркл перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество.
Отказ супругов от королевских полномочий назвали катастрофой для королевской семьи. Скандал ударил по репутации британской монархии. Помимо этого, теперь другим старшим членам королевской семьи придется посещать больше мероприятий.