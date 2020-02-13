Принц Гарри расслабился после переезда в Канаду

Принц Гарри не переживает из-за переезда в Канаду и отказа от королевских полномочий. Как сообщает издание Us Weekly со ссылкой на анонимный источник, близкий к королевской семье, герцог Сассекский «стал намного счастливее и расслабился».
По данным источника, для принца Гарри и его жены Меган Маркл было важно уехать подальше от журналистов британских изданий, которые пара обвиняла в нечистоплотном освещении их жизни. Сын принца Чарльза хотел защитить от их излишнего внимания супругу и девятимесячного сына Арчи Харрисона и добился этого.
Журналисты издания утверждают, что Меган Маркл довольна, что теперь живет далеко от других членов королевской семьи.
Принц Гарри покинул Великобританию в понедельник, 20 января, и прибыл к жене и сыну в канадский город Ванкувер.
8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий и заявили о желании перестать исполнять обязанности старших членов королевской семьи. Они выразили намерение стать финансово независимыми в ближайшем будущем.
18 января было принято решение, что с весны нынешнего года принц Гарри и Меган Маркл перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество.
Отказ супругов от королевских полномочий назвали катастрофой для королевской семьи. Скандал ударил по репутации британской монархии. Помимо этого, теперь другим старшим членам королевской семьи придется посещать больше мероприятий.