Лишенный титулов британский принц попросил называть его просто Гарри

Герцог Сассекский попросил обращаться к нему просто по имени. Об инциденте, который произошел в среду, 26 февраля, в Эдинбурге на конференции, посвященной экологическому туризму, пишет The Daily Mirror.

На мероприятии принц, выполняющий свои обязанности в качестве старшего члена королевской семьи, выступил с речью. Ведущая мероприятия Аиша Хазарика (Ayesha Hazarika) представила гостям монарха перед его выступлением. В своем обращении к ним она сказала, что принц ясно выразился, что «мы все должны называть его просто Гарри». Она призвала гостей тепло поприветствовать Гарри.

Как отметило издание «OK», принц Гарри прибыл из Канады в Эдинбург без жены актрисы Меган Маркл и сына Арчи. В рамках поездки он выполнит свои последние королевские обязанности перед тем, как его вместе с супругой лишат королевских титулов. По информации СМИ, герцогиня Сассекская прилетит в Великобританию несколькими днями позже.

На прошлой неделе сообщалось, что с 31 марта принц Гарри и его жена актриса Меган Маркл официально перестанут представлять британскую корону и не будут значиться как старшие члены королевской семьи. В этот же день их титулы герцога и герцогини Сассекских станут недействительными. Королева также запретит супругам использовать слово «королевский» (royal) для своих проектов.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от звания членов королевской семьи 8 января. Пара отметила, что планирует жить в Канаде и стать полностью финансово независимой. Однако супруги продолжат поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».

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