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Принц Гарри и Меган Маркл присмотрели особняк в Малибу

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Меган Маркл и принц Гарри рассматривают возможность переезда в Калифорнию вместе с сыном Арчи. Как сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на неназванный источник, пара присмотрела особняк в Малибу (Калифорния, США) стоимостью семь миллионов долларов (около 450 миллионов рублей).

Предположительный новый дом королевской четы расположен в уединенном районе города, вдали от центральной улицы. Просторное светлое здание имеет три этажа и вмещает пять спален. На втором и третьем этаже установлены широкие террасы с видом на задний двор. Там размещен бассейн и небольшой теннисный корт. Высокие насыпи по периметру внутренней части двора защищают обитателей дома от излишнего внимания соседей. С подъездной стороны особняка расположена большая парковка и небольшой сад. Ранее дом принадлежал звезде фильма «Спасатели Малибу» Дэвиду Чэрвету. Недвижимость находится всего в нескольких шагах от пляжа.

Соседями будущих владельцев станут голливудские звезды Роберт Дауни-младший, Мел Гибсон, Дик Ван Дайк и Кэтлин Дженнер. Именно Кэтлин первой сообщила новость о том, что Гарри и Меган заинтересовались недвижимостью в Малибу.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл вместе с сыном Арчи и матерью герцогини Дорией Рагланд встретили Новый год в особняке российского олигарха стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов (810 миллионов рублей). Поместье Mille Fleurs расположено на берегу океана в Канаде и вмещает несколько спален, ванных комнат и парадную столовую. Британские СМИ долгое время пытались разузнать имя владельца особняка. По предположению газеты The Times, его хозяином может быть российский миллиардер Юрий Мильнер. Однако, как утверждает официальный представитель олигарха, ни бизнесмен, ни кто-либо из членов его семьи не владеют особняком.

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