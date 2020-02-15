Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл изменились после выхода из королевской семьи. Об этом People сообщил близкий к паре источник.

По его словам, к настоящему моменту их связь стала еще крепче. «Они без ума от любви и очень нежны друг с другом», — прокомментировал источник, который, по информации издания, является другом семьи.

Кроме того, он отметил, что главными приоритетами для обоих сейчас стали семейное счастье и девятимесячный сын Арчи. «Он счастливый ребенок — постоянно смеется. Арчи и Гарри прекрасно проводят время вместе, а Меган — потрясающая мать. Она о нем очень заботится», — рассказал друг пары.

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Ранее в феврале стало известно, что герцоги Сассекские распустили лондонский персонал и закрыли офис в Букингемском дворце. Среди уволенных были их личный секретарь, глава департамента коммуникаций пары и менеджер проектов. По мнению журналистов, таким образом принц Гарри и Меган Маркл вновь показали свое нежелание жить в Великобритании.

18 января было принято решение, что с весны нынешнего года принц Гарри и Меган Маркл перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество.

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