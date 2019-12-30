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Меган Маркл и принц Гарри встретят Новый год в особняке российского олигарха

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Принц Гарри и Меган Маркл вместе с сыном Арчи и матерью герцогини Дорией Рагланд встретят Новый год в особняке российского олигарха стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов (810 миллионов рублей), расположенном в Канаде на берегу океана. Об этом пишет The Mirror.

Имя бизнесмена из России неизвестно — агент по недвижимости подписал соглашение о неразглашении информации. По словам местных жителей, этот дом считается одним из самых престижных в округе. «Я не удивилась, когда узнала, что Гарри и Меган остановились там. Это определенно подходит для королевской семьи», — прокомментировала одна из жительниц канадской провинции Британская Колумбия, где находится особняк.


Поместье построили чуть более десяти лет назад. Помимо множества роскошных спален, ванных комнат и парадной столовой здесь есть игровая комната, бар, медиазал и даже дегустационный зал. В гостиной размещен французский камин XVII века. Из двухэтажной гостиной открывается панорамный вид на побережье. На нескольких акрах ухоженной земли также расположились гостевой коттедж площадью более двух тысяч квадратных футов (186 квадратных метров) и летний дом.

Всю королевскую семью сопровождала большая группа охраны из Великобритании и члены Королевской канадской конной полиции. По официальным данным, 31 декабря 2019 года Гарри и Меган собираются устроить пышную вечеринку в особняке.

Все расходы на новогодние каникулы легли на плечи британских налогоплательщиков. По разным оценкам, празднование обойдется примерно в 50 тысяч фунтов стерлингов в месяц (четыре миллиона рублей). Это уже вызвало шквал возмущенных отзывов пользователей в сети: «Они ведут более экстравагантную жизнь, чем оба будущих короля!», «Еще одна королевская прогулка под прикрытием старого доброго налогоплательщика! Эти двое должны быть изгнаны».
В декабре 2018 года принц Гарри и на тот момент беременная Меган Маркл отказались останавливаться во время традиционных рождественских каникул в загородном доме в графстве Норфолк, куда должны были приехать принц Уильям и Кейт Миддлтон. Герцоги Сассекские предпочли провести каникулы в Сандрингеме — резиденции королевы Елизаветы II.

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