Меган Маркл и принц Гарри замыслили оскорбить королеву

Принц Гарри и его жена, герцогиня Сассекская Меган Маркл, могут отказаться встречать Рождество с британской королевой. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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10 ноября принц Гарри и Меган Маркл участвовали в мероприятиях по случаю Дня памяти павших. После этого их ждал шестинедельный отпуск, который они планировали провести в Калифорнии, где живет мать Маркл.

Ожидалось, что затем чета вернется в Великобританию, чтобы встретить Рождество с бабушкой принца Гарри, королевой Елизаветой II. Как правило, на Рождество и Новый год она переезжает в Сандрингемский дворец, расположенный в графстве Норфолк.

Источники, близкие к королевской семье, не исключают, что в этом году традиция будет нарушена. Принц Гарри и Меган Маркл могут отметить Рождество в Соединенных Штатах и не поедут в Норфолк к королеве. Окончательное решение пока не принято.

В сентябре сообщалось, что, по мнению знакомых, принц Гарри планирует уехать за границу, чтобы отвлечься от скандалов в СМИ и ссоры с братом и его женой, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Наиболее вероятным местом для переезда считают Лос-Анджелес, где живут мать и голливудские знакомые Маркл.

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