Дети принца Уильяма появились на рождественской службе и восхитили фанатов

Старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон — Джордж и Шарлотта — появились с родителями на рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Соответствующий снимок опубликован на странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

Как пишет издание Vogue, принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли детей на службу впервые, чем восхитили пользователей социальных сетей. «Джордж и Шарлотта, вы делаете мой день», «Шарлотта выглядела как кукла и так хорошо взаимодействовала с толпой», «Джордж прекрасен» — писали они.

На службу герцогиня Кэтрин надела длинное серое пальто и шляпу и туфли темно-зеленого цвета. В таких тонах был собран и образ Шарлотты, а темно-синее пальто принца Уильяма сочеталось с одеждой Джорджа. Некоторые пользователи Instagram, отметили, что герцог Кембриджский «наконец-то надел брюки». Королева Великобритании Елизавета II предстала в ярко-красном пальто.

Герцоги Сассекские (принц Гарри и Меган Маркл) в этом году решили провести Рождество за пределами Британии.

В октябре сообщалось, что рубашка, в которую дети принцев Уильяма и Гарри были одеты во время своего крещения, была покрашена при помощи йоркширского чая. Чай был нужен, чтобы добиться такого же оттенка, как у оригинальной рубашки 1841 года, которая использовалась при крещении членов королевской семьи раньше.

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