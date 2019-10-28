Раскрыт секрет создания рубашки британских принцев

Рубашка, в которую дети принцев Уильяма и Гарри были одеты во время своего крещения, была покрашена при помощи йоркширского чая. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на королевского костюмера Анджеллу Келли (Angella Kelly).

Чай был нужен, чтобы добиться такого же оттенка, как у оригинальной рубашки 1841 года, которая использовалась при крещении членов королевской семьи раньше.

По словам Келли, она изготовила расшитую кружевом сатиновую рубашку в 2004 году по заказу королевы. Елизавета II посчитала, что к началу XXI века оригинал стал слишком хрупким. Реплику использовали при крещении детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джорджа — Шарлотты и Луи, а также при крещении сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи.

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Чтобы найти подходящее кружево, Келли вместе со своим ассистентом летала в Италию. По возвращении в Великобританию женщины поместили каждый отрезок кружева на пять минут в маленькую баночку, наполненную водой с чайным пакетиком. Весь процесс создания рубашки занял девять месяцев. При этом по завершении каждого этапа результат демонстрировался королеве.

В июле эксперты моды увидели скрытый смысл в наряде герцогини Сассекской Меган во время крещения ее сына Арчи в Виндзоре. Она пришла на церемонию в белом платье Dior, напоминающем ее свадебное платье Givenchy, и надела те же самые серьги-гвоздики из белого золота и бриллиантов французского модного дома Cartier, в которых выходила замуж.

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