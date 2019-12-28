Принцу Гарри и Меган Маркл отказали в приеме в канадском ресторане

Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает Insider.

Жена ресторатора Бев Коффель рассказала, что королевская чета собиралась поужинать в их ресторане и отправила в заведение охрану, чтобы договориться о бронировании столика. Однако хозяин, узнав, кто станет гостями, отказал им в приеме.

Принц и его супруга решили позвонить ресторатору лично, сохраняя при этом анонимность. Мужчина сразу догадался, что на другом конце провода члены королевской семьи. По словам Пьера Коффель, его отказ объяснялся тем, что ресторан не сможет обеспечить безопасность на высшем уровне.

В ноябре герцогиню Сассекскую Меган признали одной из самых влиятельных персон в мире моды в 2019 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования поисковой платформы Lyst. Детали гардероба супруги принца Гарри вызвали особый интерес интернет-аудитории: пользователи искали похожую одежду, а продажи выбранных ими брендов росли за считанные часы, как и упоминания их персон в мировых СМИ и соцсетях. Например, платье фирмы The Club Monaco, замеченное на Меган Маркл, было распродано в сети менее чем за 24 часа.

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