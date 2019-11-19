Названы самые влиятельные люди года в мире моды

Герцогиня Сассекская Меган и актер Тимоти Шаламе стали одними из самых влиятельных персон в мире моды в 2019 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования поисковой платформы Lyst.

Как отмечает портал, детали гардероба супруги принца Гарри и американского артиста вызвали особый интерес интернет-аудитории: пользователи искали похожую одежду, а продажи выбранных ими брендов росли за считаные часы, как и упоминания их персон в мировых СМИ и соцсетях.

Например, платье фирмы The Club Monaco, замеченное на Меган Маркл, было распродано в сети менее чем за 24 часа, а количество поисковых запросов, связанных с костюмом из коллекции Haider Ackermann, возросло на 806 процентов после того, как его надел Шаламе.

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Также в числе наиболее влиятельных людей в индустрии моды за текущий год оказались американская актриса и певица Зендая, поп-исполнительница Билли Айлиш, телезвезда Карди Би, солистка южнокорейского коллектива Black Pink Лиса, модель и предпринимательница Кайли Дженнер, рэперша Lizzo, британский певец Гарри Стайлз и актер Билли Портер.

1 октября сообщалось, что двое россиян оказались в списке 500 самых влиятельных людей в индустрии моды в 2019 году по версии издания Business of Fashion. В рейтинг попала основательница концептуального магазина и маркетплейс-платформы Aizel Айсель Трудел, а также дизайнер и креативный директор бренда Walk of Shame Андрей Артемов.

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