Определены лучшие российские дизайнеры 2018 года

Эксперт моды Александр Хилькевич назвал десять лучших российских дизайнеров одежды 2018 года. Список опубликовало издание Fashion United.

Рейтинг возглавила Татьяна Парфенова — основательница модного дома Tatyana Parfionova Fashion House.

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Также, по мнению Хилькевича, лучшими в индустрии стали глава одноименного бренда модельер Алена Ахмадуллина, создатели марки Nina Donis дизайнеры Нина Неретина и Донис Пупис, основательница марки Tegin Светлана Тегин, а также дизайнеры Валентин Юдашкин, Вика Газинская, Юлия Николаева, дизайнер компании Viva Vox Олег Овсиев и глава марки Walk of Shame Андрей Артемов.

В сентябре в список 500 самых влиятельных людей в мире моды попало 13 россиян. Среди них оказались: вице-президент Mercury Group и операционный директор ЦУМа Александр Павлов, основательница Marfa Journal Александра Гордиенко, главный редактор российского издания Harper’s Bazaar Дарья Веледеева, главный редактор российского издания Elle Екатерина Мухина и дизайнер Гоша Рубчинский.

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