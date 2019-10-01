Двоих россиян включили в список самых влиятельных людей в мире моды

Издание Business of Fashion опубликовало список 500 самых влиятельных людей в индустрии моды в 2019 году (BoF500). Среди них оказались двое россиян.

В рейтинг попала основательница концептуального магазина и маркетплейс-платформы Aizel Айсель Трудел. Трудел запустила свой мультибрендовый бутик в 2003 году, благодаря чему москвичам впервые стала доступна продукция таких брендов, как Azeddine Alaia, Marc Jacobs, Stella McCartney, Peter Pilotto, Rodarte, Michael Kors, Oscar de la Renta, Emilio Pucci, Jimmy Choo и других.

Вместе с ней в список самых влиятельных включили дизайнера и креативного директора бренда Walk of Shame (WOS) Андрея Артемова. В начале карьеры Артемов работал директором раздела моды в журнале L'Officiel и сотрудничал с марками Alena Akhmadullina, А La Russe и Alexander Terekhov. Кроме того, он был стилистом российских политиков и чиновников.

В числе иностранных знаменитостей BoF500 оказались американская певица и актриса Зендея, главный редактор американского GQ Уилл Уэлч, арт-директор модного дома Chanel Виржини Виар, жена принца Гарри Меган Маркл, основательницы инклюзивного бренда Good American Эмма Греде и Кортни Кардашьян.

В сентябре 2018 года в список BoF500 попали 13 деятелей моды из России. Среди них были основательница музея современного искусства Garage Даша Жукова, главный редактор российского издания Elle Екатерина Мухина и дизайнер Гоша Рубчинский.

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