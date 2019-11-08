Меган Маркл изменила своим принципам ради привлекательной внешности

Герцогиня Сассекская Меган изменила своей естественной внешности во время посещения ежегодного события, устраиваемого в память о погибших на войне. Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail.

Жена принца Гарри пришла на Поле Памяти в Вестминстерском аббатстве в длинном темно-синем пальто и в шляпке с вуалью в тон. На снимках видно, что Меган Маркл приклеила накладные ресницы и ярко накрасила глаза и губы. По словам визажиста Лизы Литтл (Lisa Little), обычно у герцогини натуральный мэйкап, но в этот раз она использовала полную палитру красок, которая ей подошла.

«Накладные ресницы добавляют объема и длины (чего мы раньше не видели у Меган), придавая ей более гламурный вид. Возможно, самым сдержанным, но впечатляющим изменением в макияже Меган стали ее губы. Металлический персиковый блеск отлично подчеркивает ее темные глаза и бронзовую кожу»,— пояснила Литтл.

В августе 2018 года жена принца Гарри Меган Маркл пришла в лондонский театр с более ярким макияжем, чем обычно. Будучи поклонницей естественной внешности, герцогиня Сассекская всегда появлялась на публике с минимальным количеством косметики на лице. Однако на премьеру мюзикла «Гамильтон» она пришла в коротком черном платье-пиджаке Judith & Charles и с макияжем в стиле smoky eyes.

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