Меган Маркл заставляла визажиста красить ее по роликам из интернета

Герцогиня Сассекская Меган заставляет своего личного визажиста Дэниэла Мартина обучаться новым техникам мейкапа по понравившимся ей роликам в YouTube. Слова мастера приводит Daily Mail.
Мартин, который делал макияж Меган Маркл на свадьбу с принцем Гарри, признался, что она приказывает ему анализировать видео популярных бьюти-блогеров и осваивать самые современные приемы. «Она заставляет меня заходить в YouTube и учиться. Она говорит: "я слежу за этим человеком, и он делает это вот таким образом". А я отвечаю: "ну, ладно"», — рассказал визажист.
В августе 2018 года Дэниел Мартин рассказал о реакции принца Гарри на свадебный макияж Меган Маркл. «После церемонии Гарри продолжал говорить мне спасибо. Он благодарил меня за то, что она выглядела похожей на себя, — рассказал визажист. — Я точно знаю, что нравится Меган, а что ей не нравится». Особенно принцу понравилось то, что макияж не скрывал веснушки его невесты.
Дэниел Мартин — многолетний посол бренда Dior Beauty, а также консультант и креативный колорист компании Honest Beauty, созданной его давней клиенткой Джессикой Альбой.