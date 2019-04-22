Меган Маркл заставляла визажиста красить ее по роликам из интернета

Герцогиня Сассекская Меган заставляет своего личного визажиста Дэниэла Мартина обучаться новым техникам мейкапа по понравившимся ей роликам в YouTube. Слова мастера приводит Daily Mail.

Мартин, который делал макияж Меган Маркл на свадьбу с принцем Гарри, признался, что она приказывает ему анализировать видео популярных бьюти-блогеров и осваивать самые современные приемы. «Она заставляет меня заходить в YouTube и учиться. Она говорит: "я слежу за этим человеком, и он делает это вот таким образом". А я отвечаю: "ну, ладно"», — рассказал визажист.

Вся галерея «Положение обязывает» Продолжить Герцогиня и герцог Сассекские отправляются на прием в честь своей свадьбы, 19 мая 2018 года Фото: REX / Shutterstock 1 /16

В августе 2018 года Дэниел Мартин рассказал о реакции принца Гарри на свадебный макияж Меган Маркл. «После церемонии Гарри продолжал говорить мне спасибо. Он благодарил меня за то, что она выглядела похожей на себя, — рассказал визажист. — Я точно знаю, что нравится Меган, а что ей не нравится». Особенно принцу понравилось то, что макияж не скрывал веснушки его невесты.

Дэниел Мартин — многолетний посол бренда Dior Beauty, а также консультант и креативный колорист компании Honest Beauty, созданной его давней клиенткой Джессикой Альбой.

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