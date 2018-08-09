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Принц Гарри похвалил макияж Меган Маркл

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Визажист Меган Маркл Дэниел Мартин рассказал о реакции принца Гарри на свадебный макияж его супруги. Об этом специалист рассказал в интервью InStyle.

«После церемонии Гарри продолжал говорить мне спасибо. Он благодарил меня за то, что она выглядела похожей на себя», — рассказал Мартин изданию. «Я точно знаю, что нравится Меган, а что ей не нравится», — добавил визажист. В частности, макияж не скрывал веснушки герцогини.

Дэниел Мартин — многолетний посол бренда Dior Beauty, а также консультант и креативный колорист компании Honest Beauty, созданной его давней клиенткой Джессикой Альбой.

В июле Мартин раскрыл секрет естественного внешнего вида Меган Маркл во время ее визита в Ирландию. Герцогиню Йоркскую сопровождали 11 бьюти-специалистов, однако среди них не было ни одного визажиста, так как Маркл сама делает себе макияж.

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