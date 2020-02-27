Меган Маркл пожаловалась на придирки и зависть

Герцогиня Сассекская Меган Маркл считает, что придирки к ней и ее супругу, британскому принцу Гарри, несправедливы и объясняются завистью. Об этом пишет издание Daily Mail.

Источник в окружении герцогини утверждает, что Меган Маркл пожаловалась друзьям на запрет торговой марки Sussex Royal. «Она сказала, что если кто-то и должен чувствовать себя оскорбленным, это она с Гарри, — сообщил он. — Они никогда не планировали наживаться на слове royal (королевский), и обвинять их в том, что они каким-то образом злоупотребляли своими привилегиями, абсурдно».

Маркл подозревает, что королева запретила торговую марку под давлением других членов королевской семьи, которые считают принца Гарри любимчиком Елизаветы II и завидуют ему. «Она сказала, что вместе с Гарри будет оставаться выше зависти и мелочности», — рассказал источник Daily Mail.

19 февраля Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать торговую марку Sussex Royal после отречения от титулов и отказа от королевских привилегий. Через несколько дней Меган и Гарри заявили, что королева и британское правительство не способны помешать использованию этой торговой марки за пределами Великобритании.

8 января Гарри и Меган объявили об отказе от королевских привилегий и выразили стремление к финансовой независимости от королевской семьи и британских налогоплательщиков. 18 января стало известно, что с весны нынешнего года они перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!