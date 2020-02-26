Меган Маркл обвинили в оскорблении королевы и британского народа

Отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении королевы Елизаветы II и британского народа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

75-летний Томас Маркл (Thomas Markle), американец, живущий в Мексике, осудил заявление, сделанное герцогиней Сассекской Меган Маркл и ее супругом, британским принцем Гарри, после запрета на использование торговой марки Sussex Royal. «Меган и Гарри меня сейчас очень возмущают, — объяснил он. — Не думаю, что у них есть право использовать слово Royal (королевский)».

«Не думаю, что они имели право так говорить с королевой, — добавил Томас Маркл. — По-моему, это оскорбление королевы и британского народа». По его словам, сначала Меган разорвала отношения с ним, потом с другими родственниками, а теперь она разрывает отношения со своей британской семьей.

19 февраля Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать торговую марку Sussex Royal после отречения от титулов и отказа от королевских привилегий. Через несколько дней Меган и Гарри заявили, что королева и британское правительство не способны помешать использованию этой торговой марки за пределами Великобритании.

8 января Гарри и Меган объявили об отказе от королевских привилегий и выразили стремление к финансовой независимости от королевской семьи и британских налогоплательщиков. 18 января стало известно, что с весны нынешнего года они перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество.

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