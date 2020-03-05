Меган Маркл вернется в Великобританию впервые после отказа от привилегий

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вернется в Великобританию после отречения от королевских привилегий. Об этом сообщает Daily Mail.

Маркл и ее муж, британский принц Гарри, примут участие в ежегодном мероприятии, посвященном спортивным достижениям раненых и больных военнослужащих. Это входит в их обязанности как членов королевской семьи, которые они продолжат исполнять до 31 марта.

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Гарри и Меган перестанут представлять британскую корону 31 марта.

10 января Маркл улетела в Канаду. С тех пор она и ее сын Арчи постоянно проживали в Канаде на вилле Mille Fleurs. Принц Гарри провел январь и февраль в разъездах. Он навещал семью в Канаде, а затем возвращался в Великобританию для подготовки переезда и участия в различных королевских мероприятиях.

Последняя встреча принца Гарри с королевой Елизаветой II прошла в начале марта. Елизавета II заверила, что принц и его семья могут в любое время вернуться в Великобританию и снова стать старшими членами королевской семьи, если они того захотят.

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