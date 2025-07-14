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12:17, 14 июля 2025Бывший СССР

ВС России заблокировали несколько сотен бойцов ВСУ на границе с Днепропетровской областью

Кимаковский: ВС России заблокировали несколько сотен бойцов ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие заблокировали несколько сотен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Донецкой народной республики (ДНР) с Днепропетровской областью. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«На границе ДНР и Днепропетровской области 31-я бригада ВСУ обескровлена и парализована. Двигаться возможности нет, подводить резервы и провизию тоже», — рассказал Кимаковский.

Сколько именно украинских военнослужащих было заблокировано, не уточняется.

Ранее стало известно об уничтожении важного пути отхода ВСУ в Днепропетровскую область. По словам Кимаковского, удар был нанесен с помощью фугасной авиабомбы.

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