ВС России заблокировали несколько сотен бойцов ВСУ на границе с Днепропетровской областью

Кимаковский: ВС России заблокировали несколько сотен бойцов ВСУ

Российские военнослужащие заблокировали несколько сотен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Донецкой народной республики (ДНР) с Днепропетровской областью. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«На границе ДНР и Днепропетровской области 31-я бригада ВСУ обескровлена и парализована. Двигаться возможности нет, подводить резервы и провизию тоже», — рассказал Кимаковский.

Сколько именно украинских военнослужащих было заблокировано, не уточняется.

Ранее стало известно об уничтожении важного пути отхода ВСУ в Днепропетровскую область. По словам Кимаковского, удар был нанесен с помощью фугасной авиабомбы.