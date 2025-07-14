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12:15, 14 июля 2025Наука и техника

Российский Supercam скорректировал гаубицу Д-30

Дрон Supercam S350 скорректировал удар гаубицы Д-30 по пункту управления БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кямаля Алиева / РИА Новости

Расчет разведывательного дрона Supercam S350 Вооруженных сил России скорректировал удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) гаубицей Д-30 на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что расчет «Суперкама» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» выполняет задачи по воздушной разведке, вскрывает артиллерийские позиции, пункты временной дислокации и управления дронами противника.

«В ходе планового полета оператор разведывательного дрона обнаружил пункт управления БПЛА, откуда украинские боевики неоднократно запускали дроны различных видов. Координаты цели были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона», — говорится в сообщении. Артиллеристы поразили объект противника в заброшенном здании.

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В сообщении подчеркнули, что Supercam S350 позволяет вести воздушную разведку в любое время суток и передавать видеоизображение в режиме реального времени.

В мае официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская сообщила, что БПЛА Supercam S350 нового поколения получили улучшенную систему автозахвата цели.

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