Новые Supercam S350 получили улучшенную систему автозахвата цели

Новые БПЛА Supercam S350 получили улучшенную систему автозахвата цели

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Supercam S350 нового поколения получили улучшенную систему автозахвата цели. Об этом со ссылкой на официального представителя группы компаний (ГК) «Беспилотные системы» Екатерину Згировскую сообщает ТАСС.

Собеседница агентства рассказала, что ведется постоянная работа над улучшением возможностей БПЛА. «В частности, для удобства оператора на новом поколении Supercam S350 мы улучшаем систему автоматического захвата и сопровождения цели. На новых аппаратах она будет быстрее и точнее», — заявила спикер на оборонной выставке MILEX 2025, которая проходит с 21 по 24 мая в Минске (Белоруссия).

По ее словам, непрерывное наблюдение видеопотока с беспилотника утомляет оператора, а появление системы автозахвата позволяет снизить когнитивную нагрузку.

Ранее Згировская сообщила, что для Вооруженных сил России создадут продвинутую версию разведывательного БПЛА Supercam S350.

Также в мае ГК сообщила, что четыре образца дронов из линейки Supercam впервые покажут на выставке MILEX 2025.