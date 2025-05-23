Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:33, 23 мая 2025Наука и техника

Новые Supercam S350 получили улучшенную систему автозахвата цели

Новые БПЛА Supercam S350 получили улучшенную систему автозахвата цели
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Supercam S350 нового поколения получили улучшенную систему автозахвата цели. Об этом со ссылкой на официального представителя группы компаний (ГК) «Беспилотные системы» Екатерину Згировскую сообщает ТАСС.

Собеседница агентства рассказала, что ведется постоянная работа над улучшением возможностей БПЛА. «В частности, для удобства оператора на новом поколении Supercam S350 мы улучшаем систему автоматического захвата и сопровождения цели. На новых аппаратах она будет быстрее и точнее», — заявила спикер на оборонной выставке MILEX 2025, которая проходит с 21 по 24 мая в Минске (Белоруссия).

По ее словам, непрерывное наблюдение видеопотока с беспилотника утомляет оператора, а появление системы автозахвата позволяет снизить когнитивную нагрузку.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Ранее Згировская сообщила, что для Вооруженных сил России создадут продвинутую версию разведывательного БПЛА Supercam S350.

Также в мае ГК сообщила, что четыре образца дронов из линейки Supercam впервые покажут на выставке MILEX 2025.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они нам не братья». Алаудинов рассказал об одном правиле «Ахмата» в отношении наемников

    Дачники раскрыли главные страхи

    Трамп заявил о планах править вечно

    Непристойный жест Хайди Клум в адрес мужа попал на фото

    На брошенных позициях ВСУ в Курской области нашли гранаты с химвеществами

    Раскрыты подробности плана задержанного за подготовку теракта в Калининграде россиянина

    Одна страна ЕС обвинила Украину в шпионаже

    ВС России закрепились на границе Днепропетровской области

    В МИД России высказались о переговорах с Украиной в Ватикане

    Российские туристы массово отравились арбузами на курорте Египта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости