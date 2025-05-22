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10:30, 22 мая 2025Наука и техника

Для ВС России создадут продвинутую версию БПЛА Supercam S350

Для ВС России создадут продвинутую версию беспилотника Supercam S350
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Для Вооруженных сил (ВС) России создадут продвинутую версию разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Supercam S350. Об этом со ссылкой на официального представителя ГК «Беспилотные системы» Екатерину Згировскую сообщает ТАСС.

По ее словам, развитие БПЛА осуществляется на основе обратной связи от российских бойцов, применяющих его в специальной военной операции. «Обновления внедряются и по сей день, впереди еще более продвинутая версия для Российской армии», — заявила представитель в рамках оборонной выставки MILEX 2025, которая с 21 по 24 мая проходит в Минске.

Згировская добавила, что Supercam S350 непрерывно обновляется. Так, по итогам 2024 года БПЛА стал легче, получил увеличенное время полета и повышенную устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Также Supercam S350 теперь имеет возможность передавать видеопоток на мобильное устройство.

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Ранее Згировская сообщила, что Supercam S350 в ходе СВО помог обнаружить и уничтожить десятки образцов техники западного производства — бронетранспортеры Bradley и М-113, буксируемые гаубицы M119 и M777, бронеавтомобили HMMWV (Humvee) и Cobra, зенитные ракетные комплексы Patriot, системы залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и Vampire, артиллерийские установки CAESAR и Paladin и танки РТ-91 Twardy.

Также в мае ГК сообщила, что четыре образца дронов из линейки Supercam впервые покажут на оборонной выставке MILEX 2025.

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