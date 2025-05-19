Российские Supercam впервые покажут в Минске

«Беспилотные системы»: Дроны Supercam впервые покажут на выставке в Минске

Четыре образца дронов из линейки Supercam впервые покажут на оборонной выставке MILEX-2025, которая пройдет с 21 по 24 мая в Минске. Об этом со ссылкой на группу компаний (ГК) «Беспилотные системы» сообщает РИА Новости.

«Российская группа компаний "Беспилотные системы" впервые за рубежом покажет сразу четыре образца из линейки беспилотных летательных аппаратов марки Supercam», — заявили в ГК.

В компании добавили, что на мероприятии представят разведывательный аппарат Supercam S350, беспилотник вертикального взлета и посадки Supercam SX350, компактный дрон S150 и коптер Supercam X4. Также ГК презентует наземную станцию управления беспилотными летательными аппаратами.

В феврале ТАСС со ссылкой на ГК сообщил, что дрон вертикального взлета и посадки Supercam SX350 может выдавать целеуказания боевым кораблям Военно-морского флота.

В том же месяце агентству в «Беспилотных системах» рассказали, что длительность полета Supercam SX350 увеличили на 50 процентов.