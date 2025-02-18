Время полета «Суперкама» увеличили на 50 процентов

«Беспилотные системы»: Время полета Supercam SX350 увеличили на 50 процентов

Длительность полета беспилотного конвертоплана Supercam («Суперкам») SX350, который демонстрируют на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ), увеличили на 50 процентов. О модернизации дрона рассказала официальный представитель группы компаний (ГК) «Беспилотные системы», передает ТАСС.

«SX350 — младший брат знаменитого разведывательного БПЛА Supercam S350 — беспилотник, сочетающий преимущества летающего крыла с легкостью запуска мультиротора. Теперь он способен выполнять полеты на 50 процентов дольше. В классе легких конвертопланов массой до 16 килограммов это лучшее полетное время», — сказала она.

Представитель ГК подчеркнула, что во время вертикального взлета отсутствуют стартовые перегрузки, что расширяет выбор целевых нагрузок и снижает требования к их исполнению. SX350 можно использовать для видеомониторинга, аэрофотосъемки, лазерного сканирования, мультиспектральной съемки и газоанализа.

По ее словам, программный комплекс с дронами SX350 позволяет в автоматическом режиме по фотографиям объектов электросети определить 41 критический дефект, что составляет более 90 процентов причин отключения воздушных линий электропередач. Дрон позволяет в десятки раз увеличить скорость осмотра линий.

В октябре 2024 года в «Беспилотных системах» рассказали, что беспилотники Supercam на 64 процента снижают затраты на обследование объектов энергетики.