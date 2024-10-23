Раскрыт экономический эффект от использования БПЛА Supercam

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Supercam снижают затраты на обследование объектов энергетики на 64 процента. Экономический эффект от использования дронов раскрыли ТАСС в Группе компаний (ГК) «Беспилотные системы».
«Применение беспилотников Supercam снижает расходы на обследование инфраструктуры в энергетике на 64 процента, а производительность труда повышается на 84 процента», — заявили в ГК.
Там добавили, что «Беспилотные системы» совместно с компанией «Россети» работают над созданием комплексного решения по мониторингу линий электропередач, которое бы позволило автоматизировать процессы обследования объектов энергетической инфраструктуры.
Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что военнослужащие белорусской армии ознакомились с БПЛА Supercam в рамках сбора в 927-м центре подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов.
В сентябре официальный представитель ГК сообщил агентству, что разведывательный дрон постоянно проходит модернизацию во взаимодействии с операторами, использующими беспилотники в зоне проведения спецоперации.