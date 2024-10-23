Раскрыт экономический эффект от использования БПЛА Supercam

ТАСС: БПЛА Supercam снижают затраты на обследование объектов на 64 процента

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Supercam снижают затраты на обследование объектов энергетики на 64 процента. Экономический эффект от использования дронов раскрыли ТАСС в Группе компаний (ГК) «Беспилотные системы».

«Применение беспилотников Supercam снижает расходы на обследование инфраструктуры в энергетике на 64 процента, а производительность труда повышается на 84 процента», — заявили в ГК.

Там добавили, что «Беспилотные системы» совместно с компанией «Россети» работают над созданием комплексного решения по мониторингу линий электропередач, которое бы позволило автоматизировать процессы обследования объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что военнослужащие белорусской армии ознакомились с БПЛА Supercam в рамках сбора в 927-м центре подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов.

В сентябре официальный представитель ГК сообщил агентству, что разведывательный дрон постоянно проходит модернизацию во взаимодействии с операторами, использующими беспилотники в зоне проведения спецоперации.