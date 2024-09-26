В России рассказали о модернизации «Суперкама»

«Беспилотные системы»: разведывательный дрон Supercam постоянно модернизируют

Разведывательный дрон Supercam S350 («Суперкам») постоянно проходит модернизацию во взаимодействии с операторами, использующими беспилотники в зоне проведения спецоперации. Об этом официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» сообщил ТАСС.

«Supercam S350 был создан в 2012 году, с тех пор уже прошла масса модификаций. У нас регулярно что-то дорабатывается, устанавливаются новые системы. Мы постоянно находимся в координации с воюющими подразделениями, соответственно, получаем от них какие-то запросы. Они очень довольны», — сказал он в ходе выставки ADEX 2024 в Баку.

Собеседник агентства отметил, что военные хвалят дрон за простоту в эксплуатации и наличие пневматической катапульты, которая позволяет запускать аппарат с неподготовленных площадок.

«Суперкам» оснащен электрическим двигателем, который обеспечивает низкий уровень шума. Максимальная высота полета составляет пять тысяч метров. Комплексы с дронами Supercam обеспечены каналами защищенной связи для безопасной передачи информации. Аппарат используют для разведки, защиты государственных границ и мониторинга различных объектов.

Ранее в сентябре Научно-производственное объединение «Ижевские беспилотные системы» представило макет комплекса с беспилотником «Гранат-4-Э» в рамках Дня оружейника. Военную версию изделия, «Гранат-4», использовали для целеуказания в ходе уничтожения различных объектов противника, включая танк М1А1 Abrams.