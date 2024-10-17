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18:37, 17 октября 2024Наука и техника

Белорусские военные ознакомились с российским «Суперкамом»

Белорусские военные ознакомились с российским БПЛА Supercam S350

Фото: Кямале Алиева / РИА Новости

Военнослужащие белорусской армии ознакомились с российским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Supercam S350 («Суперкам») в рамках сбора в 927-м центре подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что военные ознакомились с «особенностями эксплуатации БПЛА Суперкам С350 в условиях воздействия помех, с учетом опыта применения этого типа БПЛА в ходе СВО».

Разведывательный беспилотник Supercam S350, который производит группа компаний «Беспилотные системы», разработали в 2012 году. Аппарат с электродвигателем выполнен по схеме «летающее крыло». Дрон развивает скорость до 120 километров в час, а время полета составляет 4,5 часа.

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В мае представитель «Беспилотных систем» рассказал, что Supercam S350М способен передавать видео прямо на средства огневого поражения. Также аппарат может выполнять функции ретранслятора, что позволяет использовать «Суперкам» совместно с ударными дронами.

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      Даниил Иринин
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