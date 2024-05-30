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12:22, 30 мая 2024Наука и техника

Разработчик рассказал о новой возможности беспилотника Supercam С350М

«Беспилотные системы»: Supercam С350М передает видео прямо на средства поражения

Кадр: Лампа знаний / YouTube

Российский беспилотник Supercam С350М передает видео прямо на средства огневого поражения. О новой возможности модернизированного беспилотника Supercam С350 рассказал РИА Новости представитель группы компаний «Беспилотные системы».

«Уже сейчас создана возможность передачи видеопотока с борта разведчика на средство поражения и автоматической обработки с выведением целеуказания и его передачи в систему управления тактического звена», — сказал собеседник.

По его словам, дрон может выполнять функцию ретрансляции, что делает возможным его использование совместно с ударными беспилотниками. Также благодаря модернизации повысилась устойчивость Supercam С350 к средствам радиоэлектронной борьбы.

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Ранее издание «Радио Свобода» (признано в России нежелательной организацией и включена в реестр иноагентов) со ссылкой на военных экспертов сообщило, что российские разведывательные дроны «Орлан», Zala и Supercam научились преодолевать украинскую систему радиоэлектронной борьбы и массово залетают в тыл Вооруженных сил Украины на расстояние от 30 до 100 километров.

В феврале Научно-производственное объединение «Ижевские беспилотные системы» (НПО ИжБС), которое производит беспилотники «Тахион» и Supercam, пообещало нарастить объемы выпуска беспилотников в десять раз.

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      Иван Потапов
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