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00:30, 19 февраля 2025Наука и техника

Дрон Supercam сможет выдавать целеуказания кораблям ВМФ

«Беспилотные системы»: Дрон Supercam может выдавать целеуказания кораблям ВМФ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российский дрон вертикального взлета и посадки Supercam SX350, который демонстрируют на выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ), может выдавать целеуказания боевым кораблям Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы», передает ТАСС.

Отмечается, что беспилотный конвертоплан можно применять с палубы корабля. «SX350 подходит для патрулирования акватории и прибрежной зоны, обеспечения безопасности гражданских судов, ледовой разведки, а также для выполнения задач в интересах военно-морского флота — целеуказания для боевых кораблей, подводных лодок и береговых ракетных комплексов», — сказала представитель группы компаний.

Она подчеркнула, что вертикальный взлет и посадка, а также большая длительность горизонтального полета позволяют использовать SX350 для обследования труднодоступных и протяженных объектов. Аппарат можно запускать на ограниченных участках рядом со зданиями или в лесистой местности. Конвертопланом управляет один человек.

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В октябре 2024 года в Минобороны России рассказали, что разведывательный дрон Supercam, который применяют в зоне специальной военной операции, работает практически бесшумно. Аппарат позволяет с высоты километр детально рассмотреть укрытия и пулеметные точки противника.

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