Минобороны рассказало о преимуществах «Суперкама»

МО: разведывательный беспилотник «Суперкам» работает бесшумно

Разведывательный беспилотник Supercam («Суперкам»), который используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), работает практически бесшумно. Преимущества аппарата назвали в Минобороны России.

«На беспилотнике стоит электродвигатель, который работает бесшумно и незаметно для противника. С высоты километр можно детально рассмотреть укрытия, пулеметные точки, отследить передвижения живой силы и техники противника и выдать точные координаты целей», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что для запуска аппарата не нужна специальная установка, достаточно пары резиновых жгутов. Командир расчета дрона с позывным Ростов рассказал, что уже на высоте 500-700 метров аппарат не слышно, а рабочая высота «Суперкама» — более километра.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация планирует нарастить объемы поставок дронов для нужд СВО в три раза к концу года.

В сентябре представитель группы компаний «Беспилотные системы» рассказал, что дрон Supercam S350 постоянно проходит модернизацию во взаимодействии с операторами беспилотника.