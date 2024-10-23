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15:34, 23 октября 2024Наука и техника

В России нарастят поставки дронов для СВО

«Ростех» в три раза нарастит поставки дронов для СВО до конца года

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» планирует нарастить объемы поставок дронов для нужд специальной военной операции (СВО). Об этом глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил на заседании Совета Федерации, передает ТАСС.

Он отметил, что сегодня дроны, которые раньше считались игрушкой, — опасное оружие. По словам Чемезова, один из холдингов «Ростеха» в 2023 году выпустил в четыре раза больше беспилотников, чем в 2022-м.

«На конец 2024 года поставки ожидается увеличить еще в три раза. Буквально за пять месяцев мы развернули серийный выпуск беспилотников "Суперкам", которые хорошо себя зарекомендовали, военные их очень ждут», — сказал он.

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В сентябре официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» рассказал, что разведывательный дрон Supercam S350 постоянно проходит модернизацию во взаимодействии с операторами, использующими беспилотники в зоне СВО.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что поставки беспилотных летательных аппаратов подразделениям армии России планируют увеличить в 2024 году. В 2023-м военным передали 140 тысяч дронов различных типов.

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      Даниил Иринин
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