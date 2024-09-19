Путин: поставки беспилотников армии России увеличат в 10 раз в 2024 году

Поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделениям армии России планируют увеличить в 2024 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он отметил, что в 2023 году Вооруженные силы России получили около 140 тысяч беспилотных систем различных типов. «В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее — практически в 10 раз», — сказал он на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.

В апреле индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что госкорпорация увеличит выпуск боеприпасов для беспилотников в 2024 году.

В феврале стало известно, что «Научно-производственное объединение «Ижевские беспилотные системы», которое производит беспилотники «Тахион» и Supercam, нарастит объемы выпуска дронов в десять раз.

