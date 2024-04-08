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19:06, 8 апреля 2024Наука и техника

В России увеличат выпуск боеприпасов для БПЛА

«Ростех» увеличит выпуск боеприпасов для беспилотников в 2024 году

Фото: Ministry of Defence of the Russian / Globallookpress.com

Госкорпорация «Ростех» увеличит выпуск боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 2024 году. Об этом индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев рассказал в интервью ТАСС.

«В прошлом году специалисты "Ростеха" разработали линейку сбрасываемых средств поражения для беспилотников. Мы оперативно развернули их крупносерийное производство и организовали бесперебойные поставки. В 2024 году их выпуск будет увеличен. Изготавливаемую номенклатуру планируется расширить в соответствии с оперативными потребностями войск», — сказал он.

По словам Оздоева, сейчас приоритетным направлением работы является серийный выпуск вкладных боевых частей со специализированным взрывателем. Такой боеприпас обеспечивает надежное и безопасное срабатывание различных дронов-камикадзе.

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В декабре источники «Известий» сообщили, что на нескольких предприятиях оборонно-промышленного комплекса России наладили серийный выпуск штатных боеприпасов для FPV-дронов. Изделия оснащены универсальными креплениями, позволяющими подвешивать их практически на все виды применяемых в зоне спецоперации FPV-дронов.

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