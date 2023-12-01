В России наладили выпуск штатных боеприпасов для FPV-дронов

«Известия»: в России наладили серийный выпуск боеприпасов для FPV-дронов

На нескольких предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России наладили серийный выпуск штатных боеприпасов для FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица»). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве и ОПК.

Отмечается, что регулярные поставки боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начались осенью. Изделия оснащены универсальными креплениями, позволяющими подвешивать их практически на все виды применяемых в зоне специальной военной операции FPV-дронов. «Сейчас в войска поступают осколочные, осколочно-фугасные и кумулятивные боевые части. В дальнейшем их линейку планируется расширить», — пишет издание.

Похожие на тубус снаряды поставляют в войска в защитных пластиковых чехлах. Собеседники издания подчеркнули, что в новых боеприпасах большая мощность сочетается с компактностью. Благодаря использованию особой взрывчатки серийные изделия превосходят самодельные гранаты, которые используют в войсках.

Волонтер Дмитрий Усков рассказал, что раньше военным приходилось самостоятельно изготавливать боеприпасы, подвергая себя опасности. «Теперь, если будет стандартный ящик с боеприпасами, это упростит всем работу и будет безопасным. Хотелось бы, чтобы были разные типы боеприпасов — например, термобарические», — сказал он.

В октябре стало известно, что в России разработали первые отечественные FPV-очки, которые обеспечивают воспроизведение видеоизображения с камер беспилотников в режиме от первого лица.

В том же месяце генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил, что российские специалисты разработали 20 сценариев боевого применения FPV-дронов, включая сопровождение колонн и штурмовые действия в городе.