КБ «Астрон»: в России разработали первые отечественные FPV-очки «Филин-1»

Российские специалисты разработали первые отечественные FPV-очки (first-person view — «вид от первого лица»), которые обеспечивают воспроизведение видеоизображения с камер беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в режиме от первого лица. Об этом сообщили в оптико-механическом конструкторском бюро (КБ) «Астрон», передает ТАСС.

Наголовное телевизионное устройство «Филин-1» разработало дочернее предприятие КБ — компания «Сокол». «Это первые отечественные FPV-очки, они обеспечивают воспроизведение видеоизображения с камер БПЛА в режиме от первого лица и применения их оператором в контуре управления», — сообщили в конструкторском бюро.

Там добавили, что все комплектующие изделия подобраны с учетом работы в широком диапазоне температур, а конструкция очков позволяет регулировать межзрачковое расстояние и диоптрии под особенности каждого оператора. Очки дают возможность работать как на открытом пространстве, так и внутри техники или сооружений с использованием выносной универсальной антенны.

Отмечается, что новая разработка направлена на совершенствование технических возможностей ударно-разведывательного комплекса «Блокпост-4Т», который применяют в зоне проведения специальной военной операции. Разработанный в КБ комплекс производят серийно.

Ранее в октябре ведущий специалист по продукции компании «Группа защита-ЮТТА» Александр Калинин сообщил, что дрон-сапер «Стрекоза», предназначенный для поиска самодельных взрывных устройств, начали испытывать в максимально приближенных к реальным условиях.