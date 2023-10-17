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20:08, 17 октября 2023Наука и техника

Стало известно об испытаниях российского дрона-сапера «Стрекоза»

Дрон «Стрекоза» начали испытывать в максимально приближенных к реальным условиях
СюжетПожары в России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский дрон-сапер «Стрекоза», предназначенный для поиска самодельных взрывных устройств, начали испытывать в максимально приближенных к реальным условиях. Об этом ТАСС стало известно от ведущего специалиста по продукции компании-разработчика «Группа защита-ЮТТА» Александра Калинина.

По его словам, тесты изделия проводились Министерством обороны, Росгвардией и другими силовыми структурами, от которых разработчик получил положительные отзывы.

Калинин отметил, что рекомендации по совершенствованию дрона-сапера определяются спецификой конкретного ведомства. «Например, в области управления, с точки зрения удобства для специалистов конкретной структуры, под каждого заказчика идет конкретная настройка», — добавил специалист.

В настоящее время сотрудники «Группы защиты-ЮТТА» работают над повышением дальности «Стрекозы».

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Дрон-сапер способен распознавать взрывные устройства на высоте до 30 метров. Беспилотник может находиться в воздухе около часа. Для поиска взрывного устройства коптер оснащен локатором, а для его дистанционного обезвреживания — подвесным устройством с тротиловой шашкой.

В августе газета «Известия» со ссылкой на источники в военное ведомство сообщила, что Министерство обороны России поставит в войска больше боевых роботов семейства «Уран» для разминирования и тушения пожаров.

Оружие России: на страже Родины
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    Иван Потапов
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