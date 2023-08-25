Минобороны поставит больше роботов «Уран» войскам

«Известия»: Минобороны поставит больше роботов-саперов «Уран-6» войскам

Министерство обороны России поставит в войска больше боевых роботов семейства «Уран» для разминирования и тушения пожаров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Собеседники издания отметили, что речь идет о роботах-саперах «Уран-6» для уничтожения минных полей и комплексах «Уран-14», способных тушить пожары и разбирать завалы в зонах максимальной опасности. Ожидается, что роботами оснастят вновь формируемые воинские части.

«Роботы-саперы в основном используются для разминирования занятых территорий. Поэтому сейчас расширение их применения вполне разумно. Они будут полезны, поскольку обеспечивают сплошное разминирование без участия людей. Робот используется там, где человек может пропустить или не заметить. Он ведет сплошное разминирование без перерывов и без ошибок», — сообщил военный эксперт Виктор Мураховский.

Ранее в августе стало известно, что специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций разрабатывают специальный «пиротехнический автомобиль» повышенной проходимости для перевозки неразорвавшихся авиационных бомб и фугасов.

В том же месяце в «Ростехе» сообщили, что Научно-производственная организация «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») направит в новые регионы России роботов-саперов МГР-4 «Шмель». Машина гуманитарного разминирования предназначена для очистки территорий от противопехотных мин.