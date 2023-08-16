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09:02, 16 августа 2023Наука и техника

«Ростех» направит роботов-саперов «Шмель» в новые регионы России

«Ростех» направит в новые регионы России роботов-саперов МГР-4 «Шмель»

Фото: «Ростех»

Научно-производственная организация «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») направит в новые регионы России роботов-саперов МГР-4 «Шмель». Об этом сообщил первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков, передает РИА Новости.

«"Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" по завершении Международного военно-технического форума "Армия-2023" направят МГР-4 "Шмель" в новые регионы Российский Федерации. Разработка КЭМЗ (Калужского электромеханического завода — прим. «Ленты ру») будет проходить опытную эксплуатацию в реальных условиях», — сказал он.

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МГР-4 разработали на базе мини-погрузчика ANT-1000. Дистанционно-управляемая машина гуманитарного разминирования предназначена для очистки территорий от противопехотных мин. Дальность действия сигнала радиоуправления «Шмеля» составляет 1000 метров.

В июне в Минобороны России сообщили, что мобильные соединения Ракетных войск стратегического назначения оснастили новейшими машинами дистанционного разминирования «Листва», которые относятся к микроволновому оружию.

В мае в «Ростехе» рассказали, что созданного на базе мини-погрузчика ANT-1000 робота-сапера покажут на выставке «Комплексная безопасность-2023».

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    Даниил Иринин
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