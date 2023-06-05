Мобильные соединения РВСН оснастили «Листвой»

Минобороны: мобильные соединения РВСН оснастили машинами разминирования «Листва»

Мобильные соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснастили новейшими машинами дистанционного разминирования (МДР) «Листва», которые относится к оружию на новых физических принципах. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Соединения мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения полностью укомплектованы машинами дистанционного разминирования МДР "Листва"», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что «Листва» предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств (МВУ) с металлическими элементами, уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств с электронными компонентами. Оборудование «Листвы» позволяет обнаружить мины и фугасы на дистанции до 100 метров.

Отмечается, что обнаружение МВУ осуществляется с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля. Разминирование устройств с электронными компонентами обеспечивает электромагнитное излучение, которое создает электромагнитный комплекс. При этом происходит подрыв или выход из строя и блокирование электронных компонентов взрывателей.

В марте МДР «Листва» применили в Новосибирском ракетном соединении в ходе командно-штабных учений для сопровождения ракетного комплекса «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования.