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16:50, 29 марта 2023Наука и техника

Новосибирские ракетчики применили «Листву» на учениях

Новосибирские ракетчики применили новую МДР «Листва» для сопровождения «Ярса» на учениях

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Новейшую машину дистанционного разминирования (МДР) «Листва» применили в Новосибирском ракетном соединении в ходе командно-штабных учений для сопровождения ракетного комплекса «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

«По легенде учения, на маршруте движения колонны диверсанты заложили около 20 дистанционно управляемых взрывных устройств. Данные мины планировалось привести в действие, однако они попали в поле зрения излучателей машины разминирования. Подрывы произошли до начала движения колонны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что агрегаты комплекса «Ярс» находились на большом расстоянии от места взрыва и не могли получить повреждения. «Листва», которая относится к оружию на новых физических принципах, обезвредила все взрывные устройства на обочине, дороге и на расстоянии 50 метров от трассы.

МДР «Листва» предназначена для обнаружения дистанционно управляемых мин и минных заграждений с металлическими элементами, а также уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств с электронными компонентами. Обнаружение минно-взрывных устройств осуществляется с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля. Разминирование устройств с электронными компонентами обеспечивает электромагнитное излучение. МДР построили на базе бронеавтомобиля СБА-60-К2 «Булат».

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Ранее Минобороны сообщило, что в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начали командно-штабные учения с комплексами «Ярс». В них задействовали около 300 единиц техники.

В январе начальник инженерной службы РВСН полковник Владимир Хорошунов рассказал, что мобильные соединения РВСН полностью укомплектованы машинами «Листва».

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Даниил Иринин
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